Mercado mantém projeções de Selic no fim de 2024, em 10%, e de 2025, a 9%, aponta Focus

A mediana das estimativas no relatório Focus para a taxa Selic no fim de 2024 ficou estável em 10%, depois de três semanas de alta. Um mês atrás, estava em 9,5%. A projeção para o fim de 2025 também foi mantida, em 9%, estável há cinco semanas. O Comitê de Política Monetária (Copom) cortou a taxa Selic em 0,25 ponto porcentual, para 10,5%, na sua última reunião, em maio. Por cinco votos a quatro, contrariou o forward guidance anterior, que prometia um corte de 0,5 ponto. A minoria - inteiramente composta por diretores indicados pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, crítico do nível dos juros, que considera alto - votou por uma baixa maior, de 0,5 ponto. Na ata do Copom, publicada há duas semanas, o Banco Central explicou que o dissenso entre os diretores ocorreu por causa do próprio forward guidance. E, na semana passada, o diretor de Política Econômica da autarquia, Diogo Guillen, afirmou que os membros do comitê concordam que a política monetária precisa ser mais "cautelosa, restritiva e flexível." Ele votou por um corte de 0,25 ponto em maio. A mediana das estimativas do Focus para a taxa Selic no fim de 2026 também ficou estável, em 9%, contra 8,63% um mês antes. A projeção para o fim de 2025 foi preservada em 9%, de 8,5% há quatro semanas. Considerando apenas as expectativas atualizadas nos últimos cinco dias úteis, a mediana para a Selic no fim de 2024 passou de 10% para 10,25%, com base no ajuste de projeções de 81 participantes do Focus. Nessa mesma base, a mediana para o fim de 2025 ficou estável em 9%.