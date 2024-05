Economia |Victoria Lacerda, do R7, em Brasília

+Milionária completa nesta terça 2 anos e 149 jogos sem ganhador, e prêmio está em R$ 214 milhões Modalidade segue sem vencedor no prêmio principal desde que foi criada, em 28 de maio de 2022; próximo sorteio será nesta quarta

+Milionária completa dois anos sem ganhadores (Marcello Casal Jr/Agência Brasil - Arquivo)

A +Milionária, loteria da Caixa Econômica Federal, completa dois anos nesta terça-feira (28) com 149 jogos sem vencedor no prêmio principal. O próximo sorteio, acumulado em R$ 214 milhões, ocorrerá nesta quarta (29). Com duas rodadas semanais, a próxima será neste sábado (1º). Desde que foi lançada, em 28 de maio de 2022, a loteria arrecadou R$ 1,4 bilhão (leia mais abaixo).

Segundo a Caixa, as chances de alguém acertar as seis dezenas e os dois trevos é de uma em 238,3 milhões. Em comparação, a chance de um apostador ganhar o prêmio máximo da Mega-Sena é de uma em 50 milhões.

O professor de matemática Luis Felipe Mengual Loch explica que ganhar na +Milionária é cinco vezes mais difícil do que na Mega-Sena.

“Para entender o quão difícil isso é, podemos comparar com eventos do cotidiano. Por exemplo, imagine uma família com 26 filhos, todos do mesmo sexo. A probabilidade de isso acontecer é comparável à chance de ganhar na Mega-Sena.” (Luis Felipe Mengual Loch, professor de matemática)

Já na +Milionária, o desafio é ainda maior. “Este jogo é tão difícil que, desde a sua criação, até a elaboração desta matéria, nunca alguém acertou as 6 dezenas mais os dois trevos da sorte. Provavelmente, alguns anos irão se passar até que alguém realmente consiga.”

Com um prêmio de mais de R$ 200 milhões, as possibilidades de gastar o valor são inúmeras. Veja algumas opções:

Números mais sorteados

Curioso para saber se os seus números da sorte estão entre os mais frequentemente sorteados na +Milionária? Confira abaixo a lista das 10 dezenas mais frequentes e elabore a melhor estratégia para as suas apostas.

As dezenas mais sorteadas da +Milionária

Como funciona a +Milionária?

A +Milionária é uma loteria que oferece um prêmio mínimo de R$ 10 milhões a cada sorteio. O volante da loteria possui duas matrizes: a Matriz de Números e a Matriz de Trevos Numerados.

Matriz de Números: contém cinquenta números, de 1 a 50.

contém cinquenta números, de 1 a 50. Matriz de Trevos Numerados: contém seis trevos numerados, de 1 a 6.

Para registrar uma aposta simples, você escolhe 6 números na Matriz de Números e marca dois trevos na Matriz de Trevos Numerados. A aposta mínima custa R$ 6,00. A +Milionária é a única loteria que conta com dez faixas de premiação.

Faixas de Premiação da +Milionária

6 acertos + 2 trevos 6 acertos + 1 ou nenhum trevo 5 acertos + 2 trevos 5 acertos + 1 ou nenhum trevo 4 acertos + 2 trevos 4 acertos + 1 ou nenhum trevo 3 acertos + 2 trevos 3 acertos + 1 trevo 2 acertos + 2 trevos 2 acertos + 1 trevo

R$ 301,3 milhões em outras faixas de prêmios

Assim como na Mega-Sena e na Quina, os ganhadores das faixas superiores também recebem os prêmios correspondentes às demais faixas, aumentando a quantidade de prêmios no caso de apostas múltiplas. Mesmo sem um ganhador do prêmio principal, a +Milionária já pagou R$ 301,3 milhões em prêmios.

Arrecadação e impacto social

O R7 questionou as Loterias Caixa sobre os gastos com a +Milionária, e eles informaram que, desde seu lançamento em 28 de maio de 2022 até abril de 2024, a loteria arrecadou R$ 1,4 bilhão. Quase metade do valor arrecadado pelas Loterias da Caixa é destinado a repasses sociais, conforme determinado pela legislação vigente.

“As apostas dos brasileiros contribuem com áreas essenciais ao desenvolvimento do país, como esporte, educação, cultura, segurança e seguridade social”, alegaram.