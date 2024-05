Na China, Xangai anuncia medidas para impulsionar setor imobiliário

Alto contraste

Autoridades de Xangai anunciaram uma série de medidas na tentativa de impulsionar o setor imobiliário local, seguindo iniciativas semelhantes de várias outras cidades da China e do próprio governo federal, segundo a imprensa chinesa. As principais medidas, reveladas na segunda-feira (27), aliviam restrições para compras de moradias por não residentes em Xangai e casais divorciados, permitindo que famílias com dois ou mais filhos adquiram uma casa adicional, e reduzem as taxas mínimas de hipotecas, de acordo com jornais locais.