Ouro fecha em leve alta, com ganho de fôlego mais para o fim da sessão

O ouro negociado em Nova York mostrou impulso contido, nesta segunda-feira, 10, diante do avanço do dólar. Mais para o fim do dia, houve ganho de força suficiente para garantir alta modesta, mas ele oscilou na mesma faixa do fechamento da sexta-feira. O ouro para agosto fechou em alta de 0,09%, em US$ 2.327,00 a onça-troy, na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex). O dólar esteve apoiado, com o euro em queda após eleição do Parlamento Europeu que teve o fortalecimento da direita e da extrema-direita, sobretudo na França e na Alemanha. O fato de que o presidente francês, Emmanuel Macron, convocou eleições antecipadas no Legislativo francês, reforçou certa cautela. A Capital Economics afirmou, em relatório a clientes, que continuavam as dúvidas sobre o quadro modesto da economia do país, com mais incerteza como pode ser o controle do déficit fiscal. A Spartan Capital afirma que o ouro era pressionado mais cedo pelo dólar forte. Ao mesmo tempo, ela comenta que, segundo o World Gold Council, há mais dificuldades para se encontrar ouro, o que apoia os preços. Já a Heraus comenta que, de acordo com dados recentes, o Banco do Povo da China (PBoC, na sigla em inglês) fez uma pausa em suas compras de ouro em maio, "após comprar de modo consistente por 18 meses".