PIB do Japão (final) recua 0,5% no 1º trimestre ante o anterior, como previsto A economia do Japão encolheu no primeiro trimestre de 2024, devido aos gastos lentos das famílias e das empresas, segundo dados oficiais...

10/06/2024 - 08h44

