Pix supera 200 milhões de transações em um dia e bate recorde

Transações via Pix superaram 201 milhões em 1 dia Transações via Pix superaram 201 milhões em 1 dia (Marcello Casal/Agência Brasil)

As transações via Pix bateram um novo recorde: foram 201,6 milhões de operações em um único dia. O número foi alcançado nessa sexta-feira (5), segundo o Banco Central. O recorde anterior, registrado em 6 de março deste ano, era de 178,7 milhões de transações pelo sistema de pagamentos em tempo real.

"Os números são mais uma demonstração da forte adesão de pessoas e empresas ao Pix, meio de pagamento lançado pelo BC em novembro de 2020", informou a instituição em nota.

O Pix foi criado em dezembro de 2020 e, desde então, já soma mais de 160 milhões de usuários. Desse total, 146 milhões eram de pessoas físicas e quase 14 milhões de empresas.

O sistema é o meio de pagamento mais popular no país pelo segundo ano seguido e encerrou 2023 com quase 42 bilhões de transações, um crescimento de 75% em relação ao ano anterior. As transações do Pix superaram as de cartão de crédito, débito, boleto, TED, DOC, cheques e TEC no Brasil, as quais, juntas, totalizaram 39,4 bilhões.

Segundo levantamento da Febraban, apenas no quesito valores transacionados, o Pix só perde o primeiro lugar para a TED, que somou R$ 40,6 trilhões, enquanto a ferramenta de pagamentos instantâneos registrou R$ 17,2 trilhões.

O levantamento foi feito com base em dados divulgados pelo Banco Central e pela Abecs (Associação Brasileira das Empresas de Cartão de Crédito e Serviços).

Na comparação com os dados de 2022, os valores transacionados pela TED tiveram uma ligeira queda, de 0,2%, enquanto no Pix cresceram de R$ 10,9 trilhões para R$ 17,2 trilhões, um avanço de 58%.

Histórico

Com entrada em funcionamento em 16 de novembro de 2020, o Pix ultrapassou as transações feitas com DOC (Documento de Crédito, que foi descontinuado pelo sistema financeiro no último dia 29 de fevereiro) já em seu primeiro mês de funcionamento.

Em janeiro de 2021, superou as transações com TED (Transferência Eletrônica Disponível). Em março deste mesmo ano, passou na frente em número de transações feitas com boletos. Já no mês de maio seguinte, o Pix ultrapassou a soma de todos eles.

O Pix ultrapassou as operações de cartão de débito em janeiro de 2022, e no mês de fevereiro foi a vez de passar na frente das transações com cartões de crédito.