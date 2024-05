Prazo para renegociação de dívidas do Desenrola Brasil termina nesta segunda (20); assunto é destaque no Google Levantamento foi feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma

Ao todo, R$ 35 bilhões em dívidas foram negociadas Ao todo, R$ 35 bilhões em dívidas foram negociadas (Reprodução/Ministério da Fazenda)

Termina nesta segunda-feira (20) o prazo para renegociação de dívidas por meio do programa Desenrola, do Governo Federal. Quem ainda tem pendências com cartão de crédito, instituições educacionais ou contas básicas, como água, luz e gás, pode aproveitar os descontos finais no site desenrola.gov.br até o final do dia.

O termo “Desenrola Brasil” é um dos assuntos mais buscados no Google hoje, segundo um levantamento feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora a evolução do interesse por termos ao longo do tempo no buscador.

O pico de buscas foi registrado às 9h desta segunda-feira. Os cinco estados que mais buscaram pelo termo “Desenrola Brasil″ são: Acre, Amazonas, Rondônia, Amapá e Paraíba, apontou o Google Trends.

Entre as pesquisas relacionadas com o aumento repentino estão: “como aderir desenrola brasil”, “como se inscrever no desenrola brasil” e “até que dia vai o desenrola brasil”. Confira o resultado completo da pesquisa no gráfico abaixo: