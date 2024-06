Preço do etanol cai em oito estados, sobe em 11 e no DF e fica estável em outros sete Dados da ANP, indicam que o valor médio do litro do combustível se manteve praticamente estável no último mês

Economia|Do Estadão Conteúdo 10/06/2024 - 09h05 (Atualizado em 10/06/2024 - 09h05 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share