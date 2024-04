Renda média do brasileiro chega a R$ 2.846 por mês e atinge maior nível em 9 anos Número representa um aumento de 7,5% em relação ao ano anterior; Centro-Oeste tem o maior rendimento do país

Renda média do brasileiro é a maior desde 2014 (José Cruz/Agência Brasil)

A renda mensal média da população com rendimento no Brasil foi de R$ 2.846 em 2023. O valor é o maior desde 2014, quando a renda média ficou em R$ 2.850. As informações são da Pnad Contínua: Rendimento de todas as fontes 2023, divulgada nesta sexta-feira (19) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

Na conta, o estudo leva em consideração a população com 14 anos ou mais que estavam ocupadas na semana de referência. Os rendimentos analisados no cálculo são provenientes de todos os trabalhos e de outras fontes, como aposentadorias, pensões e benefícios de programas sociais.

O número representa um aumento de 7,5% em relação ao ano anterior. Em comparação com 2019, pré-pandemia de Covid-19, o crescimento foi de 0,4%.

Ao todo, 140 milhões de brasileiros têm algum tipo de rendimento, o que corresponde a 64,9% da população. A Região Sul (68,8%) apresentou a maior estimativa em todos os anos da série histórica, enquanto o Norte (57,8%) e o Nordeste (60,8%), as menores

Por região

O levantamento do IBGE mostrou a disparidade entre os valores dos rendimentos de todas as fontes por região. O Centro-Oeste registrou o maior valor, seguido pelo Sudeste e Sul. Já as regiões Norte e Nordeste obtiveram os menores valores. Veja abaixo os números:

• Centro-Oeste: R$ 3.355

• Sudeste: R$ 3.308

• Sul: R$ 3.149

• Norte: R$ 2.255

• Nordeste: R$ 1.885

De 2022 para 2023, todas as regiões registraram aumento do rendimento de todas as fontes, com a maior elevação ocorrendo na região Norte (9,9%) e a menor expansão, na Sul (5,2%).

Em comparação com 2019, apenas as regiões Norte (12,8%) e Centro-Oeste (6,7%) apresentaram crescimento desse rendimento.

Por unidades da federação

Segundo o IBGE, o Distrito Federal é a unidade da federação com maior rendimento real da população (R$ 4.966). Em segundo e terceiro lugar, aparecem São Paulo e Rio de Janeiro, com R$ 3.520 e R$ 3.510, respectivamente. Na outra ponta, Maranhão aparece em último lugar, com rendimento médio de R$ 1.730.