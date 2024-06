Empresários lutam para salvar negócios após enchente no Rio Grande do Sul Prejuízos chegam a R$ 1 milhão; donos de negócio fizeram mutirões de limpeza em regiões de Porto Alegre.Leia a matéria completa no...

Revista Oeste|Do R7 31/05/2024 - 21h06 (Atualizado em 31/05/2024 - 21h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share