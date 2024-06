Fiesp estima impacto milionário no PIB do RS devido a enchentes Antes do desastre, a economia do Estado deveria crescer 4,7%Leia a matéria completa no nosso parceiro Economia: notícias e artigos...

Revista Oeste|Do R7 04/06/2024 - 14h57 (Atualizado em 04/06/2024 - 14h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share