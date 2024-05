Grupo Dia anuncia acordo para vender operação no Brasil Venda acontece três meses depois do pedido de recuperação judicial da companhia no paísLeia a matéria completa no nosso parceiro...

Revista Oeste|Do R7 31/05/2024 - 10h06 (Atualizado em 31/05/2024 - 10h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share