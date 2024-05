Inflação de alimentos em alta: impacto das chuvas no RS Em palestra, presidente do Banco Central destacou maior pessimismo do mercado em relação ao IPCA. O post Inflação de alimentos pode...

Revista Oeste|Do R7 25/05/2024 - 08h33 (Atualizado em 25/05/2024 - 08h33 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share