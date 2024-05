PIB do Estado de São Paulo surpreende e cresce 2,3% em março de 2024 Segundo dados do Seade, a alta foi impulsionada principalmente pela agropecuária.Leia a matéria completa no nosso parceiro Economia...

25/05/2024

