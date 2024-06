Produção industrial do Brasil tem queda em abril Setor permanece 0,1% abaixo do patamar pré-pandemia e 16,8% abaixo do nível recorde alcançado em maio de 2011Leia a matéria completa...

Revista Oeste|Do R7 05/06/2024 - 12h43 (Atualizado em 05/06/2024 - 12h43 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share