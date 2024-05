Saiba como aumentar as chances de conseguir um emprego

Alto contraste

O número de jovens que não estudam, não trabalham e nem estão procurando emprego aumentou 35% no primeiro trimestre do ano. Os dados são do Ministério do Trabalho. Segundo a pasta, durante a retomada da economia, depois da pandemia, as empresas deram preferência aos profissionais que tinham mais experiência e escolaridade

Para quem está na busca por uma vaga de trabalho e deseja aumentar as chances de contratação, o Jornal da Record apresenta algumas dicas a seguir. Veja!

Como aumentar a chance de contratação

1- Nunca pare de aprender —Por mais que não tenha condições, procure uma instituição que possa indicar o curso ideal para a sua área. Isso contará muito para o seu currículo. Se a pessoa não tem o conhecimento exigido pela vaga, ela deve correr atrás, ou, se ela possui, precisa destacar isso no seu currículo, pois é um diferencial competitivo. Vale dizer que, mesmo que a pessoa não tenha o domínio de alguns conhecimentos exigidos, ela pode incluir no currículo como algo que ela tem interesse em estudar e se aperfeiçoar.

2- Prepare-se para a entrevista — Sempre que for fazer uma entrevista, informe-se sobre as demandas e histórico da empresa. Quem mostra conhecimento sobre o local tem grande chance de destaque. Mostre à empresa que você está disposto a novos desafios e que vai se esforçar ao máximo, e dar o seu melhor. Seja autêntico, tenha clareza dos próprios talentos, dificuldades e objetivos, além de capacidade de saber ouvir: deixe o entrevistador falar.

3 - Nunca deixe o networking de lado — A rede de contatos, também chamada de networking, pode ser considerada um dos pilares da busca por emprego. Muitas oportunidades surgem quando conversamos com ex-colegas de trabalho ou curso. Isso faz com que as pessoas saibam que você está procurando emprego e lembrem do seu nome quando tiverem que indicar alguém para uma vaga. Então, atualize-se constantemente.

4 - Defina seus objetivos — Antes de tudo, é preciso entender qual é o seu momento atual e qual cargo você almeja. No curto prazo, o que deseja agora, mas também para a progressão de carreira: aonde eu quero chegar? A partir disso, mapear quais cargos podem ser interessantes para você, quais empresas têm uma aderência maior ao seu perfil e quais vantagens competitivas você tem perante os outros candidatos.

5 - Fique de olho no mercado — Em qualquer crise existem setores que se destacam e continuam crescendo. Neste momento, por exemplo, os segmentos de serviços, construção, indústria e varejo estão com demanda por profissionais. Fique de olho em quais são esses segmentos e invista neles na hora de buscar sua vaga.

6 - Atenção aos requisitos — Na hora de buscar vagas, concentre-se naquelas que você de fato pode ocupar por atender aos requisitos do cargo e da empresa. Quando você se inscreve para ofertas que correspondem às suas demandas, a sua jornada rumo a um novo emprego se torna muito assertiva. Vale lembrar que os profissionais devem estar preparados para as novas exigências do mercado, especialmente no que diz respeito a soft skills.

7 - Atualize seu currículo — Após definir o cargo e as empresas de seu interesse, atualize o seu currículo. Inclua toda informação relevante sobre suas últimas experiências e os cursos que fez durante a pandemia. Esse documento é a porta de entrada para o mercado de trabalho, por isso é necessário investir um tempo na sua atualização para que todos os dados estejam corretamente preenchidos. Se você não tem experiência, inclua o seu histórico escolar e aposte nas suas competências. Já para quem atua em áreas ligadas a produtividade e criatividade, a dica é criar um portfólio, uma compilação de materiais desenvolvidos pelo profissional, que demonstre suas habilidades, qualificações e experiências.