Tesouro: resultado do governo central será divulgado terça; relatório da dívida sai na quarta

O Tesouro Nacional informou que divulgará o resultado do governo central referente ao mês de abril nesta terça-feira, 28, com coletiva de imprensa às 15h. Já o relatório mensal da dívida e balanço do Tesouro Direto serão divulgados na quarta-feira, dia 29 com entrevista às 14h.