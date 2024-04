Tira-dúvidas IR 2024: Não consigo encontrar o recibo da última declaração. O que devo fazer?

Alto contraste

Especialistas afirmam que um dos principais aliados na hora de declarar o Imposto de Renda é a organização, mas nem sempre é possível ter tudo em mãos e com fácil acesso. Na série de reportagens que busca esclarecer as principais dúvidas, um internauta perguntou o que fazer quando a documentação do último ano fiscal foi perdida. Segundo especialistas, a tecnologia pode ajudar o contribuinte. Caso você tenha uma sugestão, basta entrar em contato nas redes sociais oficiais do R7 e da RECORD.

Perdi o recibo da última declaração. O que faço?

"É possível recuperar o número do recibo da declaração enviada pela receita de duas maneiras diversas: a primeira, voltando ao computador em que você fez a declaração, no programa da Receita, é possível recuperar o número. Caso você tenha se desfeito do equipamento, você pode acessar o recibo pelo E-CAC, através da plataforma GOV.BR no sistema 'Meu Imposto de Renda'."

O prazo para declarar o Imposto de Renda 2024 termina em 31 de maio. Mesmo com quase dois meses para enviar a documentação, o período de prestar contas pode ser estressante. Confira algumas informações importantes abaixo: