Significado de Picharrole:

No sul de Minas Gerais, picharrole é uma derivação do verbo coisar (a exemplo de cabrunco no Sergipe). Pode ser tido no dialeto mineiro como um sinônimo de cabrunco no dialeto Sergipano. Melhor dizendo, serve para definir qualquer coisa para a qual não se tem ou não se quer falar o nome.

