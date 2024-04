Palavra do dia 16-04-2024: Banzo Significado de Banzo:Saudades, falta. Originada com os escravos que ficavam com "banzo". Eles geralmente usavam esta palavra quando...

Dicionário Informal| 16/04/2024 - 04h00 (Atualizado em 16/04/2024 - 04h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share