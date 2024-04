Palavra do dia 17-04-2024: Chapuletar Significado de Chapuletar:Encher o pote, encher a cara. Beber em grande quantidade qualquer bebida com alguma quantidade de álcool...

Encher o pote, encher a cara.

Beber em grande quantidade qualquer bebida com alguma quantidade de álcool em sua composição.