Palavra do dia 19-04-2024: Censura Significado de Censura:Censura é o uso pelo estado ou grupo de poder, no sentido de controlar e impedir a liberdade de expressão....

Alto contraste

A+

A-

Significado de Censura:

Censura é o uso pelo estado ou grupo de poder, no sentido de controlar e impedir a liberdade de expressão. A censura criminaliza certas ações de comunicação, ou até a tentativa de exercer essa comunicação. No sentido moderno, a censura consiste em qualquer tentativa de suprimir informação, opiniões e até formas de expressão, como certas facetas da arte. Para saber mais, consulte a matéria completa no Dicionário inFormal - Palavra do dia. Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.