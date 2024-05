Alto contraste

Significado de Estabanado:

Desastrado, desengonçado.

Desatento, desajeitado.

Falta de atenção, exagerado.



Exemplo de uso:

Esse garçom é muito estabanado, derrubou a bandeja com refrigerantes no chão.