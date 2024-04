Palavra do dia 22-04-2024: Serenidade Significado de Serenidade:Aceitar a si, a vida e as pessoas como elas são, mantendo sempre uma atitude realista, positiva e sábia,...

Significado de Serenidade:

Aceitar a si, a vida e as pessoas como elas são, mantendo sempre uma atitude realista, positiva e sábia, em relação a tudo. Consulte a matéria completa no Dicionário inFormal Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.