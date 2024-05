Palavra do dia 22-05-2024: Do chifre furado Significado de Do chifre furado:Expressão popular que significa: forte; seguro; ousado. Consulte no nosso parceiro Dicionário inFormal...

