Palavra do dia 23-04-2024: Mitomaníaco Significado de Mitomaníaco:Aquele que mente compulsivamente. Que não controla mais as mentiras. Substantivo masculino. Indivíduo...

Alto contraste

A+

A-

Significado de Mitomaníaco:

Aquele que mente compulsivamente. Que não controla mais as mentiras. Substantivo masculino. Indivíduo que sofre de mitomania, hábito patológico de mentir. Adjetivo. Psicopatologia: Que sofre de mitomania: ator mitomaníaco. [Por Extensão] Que mente em excesso; característica da pessoa que mente ou fantasia excessivamente. **Consulte a matéria completa no Dicionário inFormal - Palavra do dia.** Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.