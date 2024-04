Palavra do dia 26-04-2024: Chavoso

Alto contraste

Significado de Chavoso: Define aquele ou aquilo que aparenta ser marginal e/ou pertencer à sub-cultura (o que os britânicos definem como CHAV). A expressão é usada nas ruas, nas favelas, é comum em letras de funk e tem sua etimologia na expressão "Chave de cadeia". Chavoso, então, é aquele que está vestido ou se portando de maneira a ser uma "Chave de cadeia", ou seja, chamar a atenção de policiais e seguranças; pois um rapaz chavoso é constantemente abordado pelas autoridades policiais. Chavoso, tornou-se um apreciado estilo para esses jovens, a maior característica desses é o uso de meias até as canelas, acrescidos de correntes prateadas e/ou douradas, grandes pingentes, roupas de grife reais ou imitação e um comportamento ousado e de ostentação. Consulte a matéria completa no Dicionário inFormal - Palavra do dia Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.