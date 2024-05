Palavra do dia 26-05-2024: Cozido Significado de Cozido:Indivíduo que exagerou no consumo de álcool; Bêbado; Ébrio. Consulte a matéria completa no Dicionário inFormal...

Significado de Cozido:

Indivíduo que exagerou no consumo de álcool; Bêbado; Ébrio. Consulte a matéria completa no Dicionário inFormal - Palavra do dia. Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.