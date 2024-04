Palavra do dia 27-04-2024: Candango

Alto contraste

Significado de Candango: "Brasiliense" ou "Candango" são os nomes que se dão a quem nasceu em Brasília. "Candango" é o termo dado aos trabalhadores que imigravam à futura capital para sua construção. De origem africana, candango significa "ordinário", "ruim", e era a denominação que se dava aos trabalhadores que participaram da construção de Brasília. Já segundo o Dicionário de Folclore para Estudantes, "candango" é palavra do dialeto quimbundo, da região da atual, com a qual os africanos escravizados nomeavam os senhores de engenho. Consulte a matéria completa no Dicionário inFormal Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.