Palavra do dia 28-04-2024: Caritó Significado de Caritó:1- (Fig.) - casa pobre; habitação de gente pobre. 2- Gaiola para prender caranguejos. 3- Casinhola. Exemplo...

Alto contraste

A+

A-

Significado de Caritó:

1- (Fig.) - casa pobre; habitação de gente pobre.

2- Gaiola para prender caranguejos.

3- Casinhola.



Exemplo de uso:

Caritó, além de significar "pequena prateleira", tem estes outros significados, não tão conhecidos. **Consulte a matéria completa no parceiro Dicionário inFormal - Palavra do dia clicando [aqui](https://www.dicionarioinformal.com.br/significado/carit%F3/4421/).** Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.