Palavra do dia 28-05-2024: Arrozar Significado de Arrozar:Dar em cima de uma garota. Consulte a matéria completa no Dicionário inFormal - Palavra do dia.Os textos...

Dicionário Informal|Do R7 28/05/2024 - 18h49 (Atualizado em 28/05/2024 - 18h49 ) twitter

