Enem 2024: inscrições começam nesta segunda-feira (27); saiba como fazer

Inscrições para o Enem começam nesta segunda (27)

As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024 começam nesta segunda-feira (27). O período para realização da inscrição vai até dia 7 de junho e a prova acontece nos dias 3 e 10 de novembro.

Para se inscrever, os estudantes devem acessar a Página do Participante e utilizar o cadastro na conta gov.br. A taxa de inscrição custa R$ 85 e poderá ser paga até o dia 12 de junho. Os moradores do Rio Grande do Sul também terão isenção desse valor.

Buscas por Enem 2024 disparam no Google

O assunto “Enem 2024″ está entre os mais buscados no Google hoje, é o que aponta um levantamento feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora a evolução do interesse por termos ao longo do tempo no buscador.

O pico de buscas foi registrado às 8h desta segunda-feira. Os cinco estados que mais buscaram pelo termo “Inscrição Enem 2024″ são: Amapá, Pará, Piauí, Paraíba e Maranhão, apontou o Google Trends.

Entre as pesquisas relacionadas com o aumento repentino estão: “onde se inscrever para o enem 2024″ e o site do enem. Confira o resultado completo da pesquisa no gráfico abaixo: