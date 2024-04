Prazo para manifestar interesse na lista de espera do ProUni começa nesta segunda

Alto contraste

Resultado será divulgado em 22 de março Resultado será divulgado em 22 de março (Juca Varella/Agência Brasil - 27.03.23 )

O prazo para manifestar interesse na lista de espera na primeira etapa do ProUni (Programa Universidade para Todos) está aberto a partir desta segunda (18). Os candidatos que não foram pré-selecionados em nenhuma das duas chamadas desta edição poderão realizar a inscrição pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior até esta terça-feira (19). A divulgação do resultado será em 22 de março na mesma plataforma.

Após a aprovação na lista de espera, os candidatos devem comprovar as informações prestadas na hora da inscrição no período de 23 de março a 4 de abril. Essa etapa deve ser feita nas instituições de ensino para as quais foram pré-selecionados.

O ProUni 2024 ofertou o maior número de bolsas da história. Foram 406 mil, sendo 308,9 mil integrais (100%) e 97,4 mil parciais (50%), distribuídas em 15.482 cursos, de 1.028 instituições participantes. A classificação dos estudantes é feita de acordo com as opções e notas obtidas no Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) por modalidade de concorrência.

Cronograma

Inscrição: 18 e 19 de março

Resultado: 22 de março

Comprovação de informações: 23 de março a 4 de abril

*Sob supervisão de Fausto Carneiro