Anitta propõe limitar as grandes fortunas e divide a web: ‘Ninguém precisa de bilhões’ Durante sua participação no podcast On Purpose with Jay Shetty, Anitta revelou que, se pudesse, criaria uma lei que limitasse a quantidade...

Estadão Conteúdo|Do R7 10/06/2024 - 08h43 (Atualizado em 10/06/2024 - 08h43 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share