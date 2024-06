Empresa conclui primeiros testes de entrega por drones no Monte Everest A Empresa Chinesa de tecnologia DJI concluiu os primeiros testes de entrega com drones do mundo, no Monte Everest. O sucesso de transporte...

A Empresa Chinesa de tecnologia DJI concluiu os primeiros testes de entrega com drones do mundo, no Monte Everest. O sucesso de transporte de equipamentos e de lixo é um marco para a aviação, que destaca as capacidades do DJI FlyCart 30, que pode transportar cargas úteis de 15 kg mesmo na altitude e nas condições ambientais extremas.

Durante os testes concluídos em abril, três garrafas de oxigênio e 1,5 kg de outros suprimentos foram transportados do Campo Base do Everest para o Campo 1 (entre 5.300 a 6.000 m de altitude). Na viagem de volta, o lixo - um dos principais problemas locais - foi levado para baixo.

“A capacidade de transportar com segurança equipamentos, suprimentos e resíduos por drone tem o potencial de revolucionar a logística de montanhismo no Everest, facilitar os esforços de coleta do lixo e aumentar a segurança de todos os envolvidos”, disse Christina Zhang, diretora sênior de estratégia corporativa da DJI.

“Sem sorte, perdemos nossa vida lá”

Antes de realizar os voos de entrega, os engenheiros da DJI consideraram os desafios ambientais extremos do Everest, incluindo temperaturas que variam entre -15° e 5°C, velocidades de vento de até 15m/s e altitudes superiores a 6.000m ASL. Além disso foram realizados testes rigorosos no DJI FlyCart 30, incluindo testes de pairar sem carga, resistência ao vento, baixa temperatura e capacidade de peso com cargas úteis sucessivamente mais pesadas.

Os drones de entrega da DJI têm como objetivo aliviar o trabalho de guias sherpas locais, que arriscam repetidamente suas vidas ao navegar pela traiçoeira Cascata de Gelo Khumbu. “Precisamos passar de 6 a 8 horas por dia caminhando por essa cascata de gelo”, disse Mingma Gyalje Sherpa, guia de montanha da Imagine Nepal. “No ano passado, perdi três Sherpas. Se não tivermos sorte, se não for o momento certo, perderemos nossa vida lá.”

A implantação de drones de entrega em regiões de grande altitude não apenas promete aumentar a segurança e a eficiência nesses ambientes desafiadores, mas também destaca a importância da conservação ambiental e das práticas sustentáveis no setor de montanhismo. Lançado mundialmente em janeiro de 2024, o DJI foi utilizado como auxílio para o plantio de mudas em ambientes de encostas íngremes e para puxar linhas no Japão, para transformar a instalação de energia solar fotovoltaica no México, para ajudar nos esforços de resgate de incêndios em montanhas na Noruega e para melhorar as operações de pesquisa científica na Antártica. / COM REPORTAGEM DA AP