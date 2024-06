Fórmula 1: George Russel crava a pole no GP do Canadá; veja grid de largada George Russel vai largar na ponta no GP do Canadá de Fórmula 1. Em segundo lugar, sairá o tricampeão e líder do campeonato Max Verstappen...

Estadão Conteúdo|Do R7 10/06/2024 - 08h43 (Atualizado em 10/06/2024 - 08h43 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share