Fórmula 1: Verstappen lamenta problemas e se preocupa com ‘implicações’ no GP do Canadá Depois de um primeiro treino livre com direito à granizo em Montreal, Max Verstappen esperava aproveitar os momentos de trégua da chuva...

Estadão Conteúdo|Do R7 10/06/2024 - 08h44 (Atualizado em 10/06/2024 - 08h44 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share