Red Bull respira com ‘pesadelo’ da Ferrari na F-1, mas cobra Pérez: ‘Precisamos dos dois carros’ A Red Bull precisou contar, de novo, com o talento de Max Verstappen para sair vitoriosa do GP do Canadá. Porém, não gostou nada do...

Estadão Conteúdo|Do R7 10/06/2024 - 08h43 (Atualizado em 10/06/2024 - 08h43 ) twitter

