Falta de sono é prejudicial à saúde; entenda Segundo a Associação Brasileira do Sono, existem mais de 100 distúrbios do sono, sendo a insônia e a apneia obstrutiva do sono os mais comuns.

Edições| 16/04/2024 - 11h59 (Atualizado em 16/04/2024 - 12h03 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share