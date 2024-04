Google lança desafio de $5 milhões para aplicação prática de computadores quânticos

Alto contraste

O Google, em parceria com a fundação XPRIZE, lançou um desafio inovador no mundo da tecnologia: uma competição com um prêmio de $5 milhões (aproximadamente R$ 25 milhões) para quem conseguir encontrar aplicações práticas para computadores quânticos que beneficiem a sociedade. Essa iniciativa marca um momento significativo na busca por utilidades concretas na emergente esfera da computação quântica.

