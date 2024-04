China: gato provoca incêndio em casa de tutora e agora ‘trabalha’ para pagar pelos danos

Hora 7 |Do R7

Um gatinho provocou um incêndio acidental na casa da tutora, na província de Sichuan, na China. Com danos avaliados em valor equivalente a mais de R$ 70.000, Jingoudiao, como o bichano é chamado, foi colocado por Dandan, a proprietária do imóvel, para “trabalhar” em lives na rede social Douyin (versão chinesa do TikTok).

Gato provocou incêndio acidental em casa de tutora na China (Reprodução/Douyin)

Conforme reportado pelo tabloide britânico Daily Star, Dandan não estava na casa durante o incidente. Apesar do prejuízo, o gatinho trapalhão não sofreu nenhum ferimento.

O incêndio começou a partir do fogão da casa, que não havia sido desligado na ausência da tutora.

Até o momento, segundo o jornal South China Morning Post, a dupla já obteve 8 milhões de visualizações com o conteúdo que produzem. Em uma das gravações, Dandan fez uma videochamada com um bombeiro, pedindo dicas de segurança para quem tem animais de estimação.

Além disso, ela publicou uma carta online, onde se desculpou pela ocorrência.