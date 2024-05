Golfinhos são achados famintos, abaixo do peso e desidratados em resort abandonado Hotel de luxo na Ilha Balmoral, nas Bahamas, foi fechado durante a pandemia de Covid-19, e já havia sido denunciado por maus tratos aos animais

Um grupo formado por cinco golfinhos foi encontrado pela ONG norte-americana Dolphin Project nas piores condições possíveis, em um resort abandonado na Ilha de Balmoral, nas Bahamas, durante a pandemia de Covid-19. Os animais, mantidos sem sombra, água extremamente rasa e com apenas um zelador para alimentá-los, estão abaixo do peso e desidratados.

Segundo o Dolphin Project, antes do fechamento, a atração de luxo já havia sido denunciada por maus tratos. Desde 2018, oito golfinhos morreram de fome no local — cinco, apenas no ano passado.

Em vídeo publicado nas redes sociais, o fundador da ONG, Ric O’Barry, revela que a estrutura atual onde os animais sobreviventes residem está cercada por lixo, além de apresentar falta de eletricidade e buracos na cerca de proteção. Para piorara, nenhum veterinário está presente para acompanhar os animais.

Sendo assim, diversos ativistas ambientais pedem que o governo local interceda para o resgate dos cinco golfinhos.

“Segundo as leis das Bahamas, deixar um animal morrer de fome constitui abuso”, lembra o texto vinculado à postage acima.