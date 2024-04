Trabalhador encontra mensagem atrás de parede, escrita há mais de 50 anos Texto foi elaborado por garota de Peoria, nos EUA, no dia 29 de setembro de 1975. Hoje, a autora do conteúdo é sexagenária

Durante reforma em uma casa na cidade de Peoria, nos EUA, um trabalhador identificado como Dakota Mohn encontrou um pequeno tubo de plástico atrás de uma parede do local. Dentro dele, haviam dois papeis enrolados, com uma mensagem escrita no dia 29 de setembro de 1975.

Trabalhador encontrou mensagem atrás de parede, em casa nos EUA (Reprodução/Facebook/Dakota Mohn (via Mirror))

O texto foi elaborado por uma garota, à época adolescente. ”Para quem encontrar isso: hoje é 29 de setembro de 1975. Meu nome é Stephanie Herron. Moro aqui com minha mãe, meu pai (Earnest), Becky e Valerie”, diz o início da mensagem, que continua com detalhes sobre a família de Stephanie, da casa onde moravam, da vizinhança e da sociedade da época. “Gerald Ford é o presidente. A Sra. Lay é nossa vizinha. Mamãe está grávida e o bebê nascerá a qualquer momento.”

Em entrevista ao Star Journal, Dakota Mohn disse ser como se autora do bilhete “estivesse ali conversando” com ele e outros trabalhadores.

Após o conteúdo ser compartilhado nas redes sociais, Stephane — hoje com o sobrenome do marido, Poit — reencontrou as palavras escritas décadas atrás. “Honestamente, esqueci tudo”, admitiu ao Star Journal. “A vida continua, os anos passam. Não posso acreditar o quanto isso impressionou as pessoas. Recebi notas de pessoas que se lembram de mim quando criança.”

Atualmente, ela mora no Brooklyn, em Nova York , e tem cinco filhos.