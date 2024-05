Internacional |Do R7

E lá vamos nós! Bilionário planeja realizar nova viagem submarina aos destroços do Titanic O investidor imobiliário Larry Connor deseja provar que o oceano, apesar de poderoso, também pode ser 'maravilhoso e agradável'

O bilionário e investidor imobiliário Larry Conor, de Dayton (EUA), quer provar que, além de “poderoso”, o oceano também pode ser “maravilhoso e agradável”. Para isso, ele planeja uma viagem submarina aos destroços do Titanic.

O bilionário Larry Connor planeja viajar aos destroços do Titanic (Reprodução/YouTube (via Daily Star))

A jornada acontecerá por meio da Triton Submarines e contará com a presença de Larry e um dos cofundadores da empresa em questão, Patrick Lahey.

Conforme reportado pelo tabloide Daily Star, a expedição custará em torno dos US$ 20 milhões — valor equivalente a R$ 103.204.000, na cotação atual.

“Quero mostrar às pessoas em todo o mundo que, embora o oceano seja extremamente poderoso, ele pode ser maravilhoso e agradável e realmente mudar vidas se você fizer isso da maneira certa”, explicou Larry, em entrevista ao Wall Street Journal. Patrick vem pensando e projetando isso há mais de uma década. Mas não tínhamos os materiais e a tecnologia. Você não poderia ter construído este submarino há cinco anos”, acrescentou.

Outro ponto que a dupla deseja provar, é que o percurso até o transatlântico naufragado pode ser feito em segurança — ao contrário do que ocorreu ao submersível Titan, cerca de 1 ano atrás.

O Titan

Em junho de 2023, o submersível Titan sofreu uma implosão catastrófica, enquanto realizava uma expedição aos destroços do Titanic, a quase 4.000 metros de profundidade no Oceano Atlântico.

Com isso, todas as cinco pessoas a bordo do veículo morreram em questão de segundos. São elas Stockton Rush, Shahzada Dawood e seu filho, Suleman Dawood, Hamish Harding e Paul-Henri Nargeolet.