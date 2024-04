Internacional |Do R7

Kim Jong-um inspeciona escola de política construída para domesticar com suas ideias a Coreia do Norte Operários foram obrigados a trabalhar 24 horas por dia, sete dias por semana, para colocar universidade de pé em menos de um ano

Ditador achou problemas e mandou corrigi-los (Divulgação/KCNA – 31.03.2024)

O ditador da Coreia do Norte, Kim Jong-un, inspecionou, neste domingo (31), as obras do complexo de prédios da Escola Central de Treinamento de Novos Quadros do WPK (Partido dos Trabalhadores da Coreia, em português), em fase de conclusão.

Trata-se de uma escola de política, planejada minuciosamente pelo próprio ditador, destinada única e exclusivamente para treinar, de forma sistemática e adequada, os membros do partido. Além disso, segundo a imprensa estatal, o local será usado para "armar exaustivamente os alunos com as ideias revolucionárias de Kim Jong-un".

A decisão de construir a universidade atende a uma decisão do único partido político da Coreia do Norte, que decidiu adequar a formação de estudantes numa escola política avançada e moderna em todos os aspectos, sobretudo em larga escala.

Kim Jong-un destacou, na visita, que a construção do complexo colabora com desenvolvimento a longo prazo do partido para a formação de sucessores. O próprio ditador definiu o local para a construção da escola.

Os operários que erguerem os prédios foram obrigados a trabalhar 24 horas por dia e sete dias por semana, "com grande consciência e vontade", segundo a KCNA, único órgão de imprensa da Coreia do Norte.

A universidade tem uma área total de mais de 133 mil metros quadrados e levou um ano para ficar pronta, uma vez que o projeto começou a sair do papel em abril do ano passado.

Ditador achou problemas

Acompanhado de uma comitiva de políticos, Kim Jong-un percorreu o canteiro de obras e encontrou problemas na construção da universidade.

Por isso, indicou aos engenheiros as lacunas, especialmente na divisão educativa, e cobrou a rápida correção. Além disso, deu instruções para acelerar a última fase do projeto.

A previsão é entregar a universidade em meados de maio, quando está prevista uma grande cerimônia.

