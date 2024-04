Em Israel, menino de 10 anos é ferido e está em estado grave em meio a ataques do Irã

Alto contraste

Menino de 10 anos fica ferido em meio a ataques do Irã (Reprodução/X)

O Serviço de Emergência Médica de Israel informou estar tratando um menino de 10 anos que está em estado grave na cidade de Arade, na região sul do país. O caso acontece e m meio ao ataque de mísseis e drones do Irã contra o território israelenses , na noite deste sábado (13).

Não há informação sobre a maneira com a vítima foi ferida.

Na última hora, sirenes foram acionadas em todo o país em meio à barragem de mísseis identificados nos céus de Israel. Uma parte relevante desses artefatos foram interceptados , de acordo com os israelenses.

O Egito e o Líbano fecharam seus espaços aéreos e a Jordânia afirmou que irá abater qualquer drone que cruze o seu território.

Há relatos de que o reino hashemita, juntamente com a Arábia Saudita, já teriam começado alvejar bases de lançamento no Irã e no Iêmen. Teerã, por sua vez, ameaçou retaliar qualquer país que possibilite o uso de seu espaço aéreo por Israel para a realização de ataques contra o território iraniano.

De acordo com o jornal The Times of Israel, as autoridades acreditam que os drones estão a caminho de alvos militares. O porta-voz das Forças de Defesa de Israel, contra-almirante Daniel Hagari, anunciou restrições às atividades civis. O jornal israelense informa ainda que as diretrizes proíbem reuniões com mais de mil pessoas. Os iranianos tinham ameaçado atacar Israel na última semana pelo assassinato de sete membros do Exército dos Guardiães da Revolução Islâmica, incluindo dois generais, em Damasco, na Síria.

Segundo a agência de notícias Axios, os vídeos compartilhados online mostraram um enxame de drones iranianos sobrevoando o Iraque. Hagari disse que as Forças de Defesa de Israel articulam um plano de defesa junto ao Estados Unidos e outros aliados para interceptar os drones antes que cheguem a Israel. “Nossos sistemas defensivos estão implantados; estamos prontos para qualquer cenário, tanto defensiva quanto ofensivamente”, disse o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu.

A porta-voz do Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Adrienne Watson, disse em comunicado que a Casa Branca está em “comunicação constante com autoridades israelenses, bem como com outros parceiros e aliados”.