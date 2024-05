Helicóptero com presidente do Irã se envolve em acidente Segundo informações da agência estatal de notícias do Irã, o presidente Ebrahim Raisi voltava de um evento de inauguração

Ebrahim Raisi, presidente do Irã (X/raisi_com)

O helicóptero que transportava a alta cúpula do governo do Irã, incluindo o presidente iraniano, Ebrahim Raisi, fez um pouso forçado neste domingo (19). Segundo as informações da Irna (Agência de Notícias da República Islâmica), Raisi voltava de uma cerimónia de inauguração de uma barragem na fronteira do Irã com o Azerbaijão quando o seu helicóptero caiu ao aterrissar na região de Varzaqan. Ainda não há informações oficiais sobre potenciais feridos ou danos.

A agência estatal de notícias também afirma que equipes de resgate e socorro foram enviadas para a área. No entanto, o nevoeiro sobre a região está dificultando as operações de busca. O ministro do Interior, Ahmad Vahidi, disse à televisão estatal iraniana que, devido às condições meteorológicas, poderá levar algum tempo para que a equipe de resgate chegue ao local do acidente.

Extraoficialmente, segundo agências de notícias locais, pessoas que estavam na comitiva do presidente teriam entrado em contato com o governo informando que não há vítimas. O comboio do presidente incluía três helicópteros, dois que transportavam ministros e funcionários do alto escalão do governo do Irã teriam pousado em segurança.

Entre os membros da comitiva estava o ministro das Relações Exteriores do Irã, Hossein Amirabdollahian. Ebrahim Raisi tem 63 anos e é presidente do Irã desde 2021, após vencer as eleições no país com 60% dos votos.

Aguarde mais atualizações.