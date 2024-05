Monomotor sofre pane, pousa em emergência em praia e piloto e passageiro escapam ilesos; veja Avião de pequeno aterrissou na areia no estado de Nova York, nos EUA, com homem de 60 anos e mulher de 59 a bordo

Avião de pequeno porte fez pouso de emergência em praia dos EUA (Reprodução/Facebook George Stade – 01.05.2024)

Uma aeronave de pequeno porte precisou fazer um pouso de emergência em uma praia do estado de Nova York, nos Estados Unidos, na última quarta-feira (1º) depois de uma pane no único motor.

O piloto, de 60 anos de idade, e a passageira, de 59, sobreviveram e saíram do avião sem ferimentos. As informações são da rede americana ABC 7 .

Um monomotor Cessna 152 pousou nas areias de Cedar Beach, na localidade de Mount Sinai, por volta das 19h30 no horário local.

Duas pessoas que estavam na praia perceberam a aproximação inesperada do avião e gravaram a aterrissagem. Assim como o piloto e a passageira, ninguém que estava em solo se machucou.

A FAA, equivalente à Anac no Brasil, já começou a investigar as causas do incidente.