Na França, Macron diz confiar que povo fará 'escolha certa' nas eleições antecipadas

O presidente da França, Emmanuel Macron, se mostrou confiante e previu que os franceses farão a "escolha certa" nas eleições legislativas antecipadas que ele convocou neste domingo (9). A decisão de Macron veio após a derrota de seu partido para a extrema direita nas eleições parlamentares da União Europeia. "Confio na capacidade do povo francês de fazer a escolha certa para si próprio e para as gerações futuras. Minha única ambição é ser útil ao nosso país, que tanto amo", disse Macron na rede social X (antigo Twitter), nesta segunda-feira. Com a antecipação, as eleições francesas foram remarcadas para o período de 30 de junho a 7 de julho.