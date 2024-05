Quem é a nova Miss Argentina, que desbancou modelo de 60 anos

Alto contraste

Magalí Benejam, nova Miss Argentina (Reprodução/Instagram @magalibenejam)

A edição de 2024 do Miss Argentina ocorreu no último sábado (25) com um diferencial: pela primeira vez, não havia limite de idade para as candidatas. Com isso, a modelo Alejandra Rodriguez chamou a atenção do público, sendo a primeira participante de 60 anos a vencer o Miss Universo Buenos Aires 2024 e seguir para a etapa nacional.

Alejandra entrou para o Top 15, mas não se classificou para as finais. O título ficou com Magalí Benejam Corthey, de 29 anos, que representava a cidade de Córdoba.

Modelo e atriz, Magalí tem 29 anos e também ultrapassa o limite de idade que existia até 2023, que era de 28 anos. Ela é natural da cidade de Villa María, reconhecida por ser o berço do folclore.

A miss tem mais de 19 milhões de seguidores no Instagram e compartilha detalhes de sua vida e viagens.

Além dos trabalhos como modelo, ela também estuda coaching e astrologia.

Em entrevista, Magalí Benejam disse que estava feliz que o concurso deste ano foi mais inclusivo. Para ela, o objetivo de sua coroa é “trazer mais frescor” à edição.